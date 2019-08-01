2019/08/01 | 08:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مصرف الرافدين، اليوم الخميس، ان التقديم على سلفة 25 مليون دينار لموظفي الدولة الموطنة رواتبهم لدى المصرف يكون عن طريق فروع المصرف حصرا. وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان وتلقته وكالة صدى, ان “هناك بعض الجهات تدعي منحها السلف للموظفين”، مشيرا الى ان “الجهة الوحيدة المخولة في منح تلك السلف هي فروع المصرف المنتشرة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصرف الرافدين:منح سلفة 25 مليون لموظفي الدولة من فروع المصرف حصرا وكالة صدى الاعلام للانباء.

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