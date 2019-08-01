المشاركة سبب تفضيل كين لإيفرتون على أرسنال

2019/08/01 | 08:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن السبب وراء تفضيل مويس كين مهاجم يوفنتوس الإيطالي الشاب الانضمام إلى صفوف إيفرتون الإنجليزي على الانتقال إلى أرسنال.وكانت الصحافة الإيطالية أشارت إلى اقتراب كين بقوة من الانضمام إلى صفوف إيفرتون مقابل 37 مليون جنيه إسترليني، بعد تأكده من صعوبة مشاركته مع “السيدة العجوز”.ويتنافس في هجوم يوفنتوس […]

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