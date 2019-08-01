البلداوي: رفع الحصانة عن النواب لايعني ادانتهم او الغاء عضويتهم

2019/08/01 | 09:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، الخميس، ان رفع الحصانة عن النواب لايعني ادانتهم او الغاء عضويتهم داخل البرلمان، لافتاً الى ان رفع الحصانة جاء من اجل تصفية بعض الامور مع القضاء.وقال البلداوي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “الحصانة التي يتمتع بها النائب تغلق الباب امام القضاء، وبالتالي فأن المحكمة الاتحادية رفعت […]

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