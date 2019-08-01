وزير الدفاع:الانفال الاجرامية تصنف ضمن عمليات الإبادة الجماعية التي ذهلت لروعها الإنسانية

2019/08/01 | 09:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر وزير الدفاع نجاح الشمري اليوم الخميس، بياناً استذكر فيه الذكرى 36 لتنفيذ عمليات الانفال الاجرامية.وفي ما يلي نص البيان:”تمر علينا اليوم الذكرى 36 المؤلمة لتنفيذ عمليات الانفال الاجرامية ضد البارزانيين و عوائلهم العزل، اعزي باسمي وباسم جميع منتسبي وزارة الدفاع شعبنا في اقليم كردستان بهذا المصاب الجلل الذي يصنف ضمن جرائم الإبادة الجماعية

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