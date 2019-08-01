بولتون: أمريكا ستمدد الإعفاءات من العقوبات المرتبطة بالبرامج النووية الإيرانية

2019/08/01 | 09:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جون بولتون، إن الولايات المتحدة ستجدد الإعفاءات من العقوبات المرتبطة بالبرامج النووية الإيرانية التي تسمح لروسيا والصين ودول أوروبية

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