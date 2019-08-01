الفياض: أوصلنا رسائل بين واشنطن وطهران ودعونا الأخيرة للقبول بتفاهمات

2019/08/01 | 09:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف مستشار الأمن الوطني فالح الفياض، عن قيامه بإيصال رسائل بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران بشأن التوترات الأخيرة بين البلدين، وفيما نفى قيام العراق بدور الوساطة، أكد أن بغداد دعت طهران الى “القبول بتفاهمات”.وقال الفياض في حوار متلفز تابعته /المعلومة/، إنه “قام وبناء على توجيهات رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بإيصال بعض الرسائل […]

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