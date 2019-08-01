الكناني: أميركا تضغط لسحب الحشد الشعبي من الشريط الحدودي

2019/08/01 | 09:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..حذر الخبير الامني، حسين الكناني، الخميس، من ممارسة اميركا ضغطا على الحكومة العراقية من اجل سحب الحشد الشعبي والقطعات الامنية من الشريط الحدودي مع سورية والسعودية، لافتاً الى ان افراغ تلك المنطقة يفتح ثغرة لادخال الارهابيين وقطع خط الاتصال مابين طهران وبغداد مع دمشق وبيروت.وقال الكناني في تصريح لـ /المعلومة/، ان “الحدود العراقية […]

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