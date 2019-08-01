2019/08/01 | 09:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..اكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، بأن بلاده ستجدد الإعفاءات من العقوبات المرتبطة بالبرامج النووية الإيرانية التي تسمح لدول أخرى بمواصلة التعاون النووي المدني مع طهران.وقال بولتون في حديث لشبكة “فوكس بيزنس” أمس الأربعاء: “أعتقد أن الفكرة هنا هي أننا نراقب هذه الأنشطة النووية عن كثب شديد، فهذا تمديد قصير لمدة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن تمدد الإعفاءات من العقوبات المرتبطة بالنووي الإيراني) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واشنطن تمدد الإعفاءات من العقوبات المرتبطة بالنووي الإيراني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).