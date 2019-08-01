وزير الإتصالات:انشاء مركز عمليات مشترك داخل الوزارة لمراقبة انسيابية واستقرار خدمة الانترنت

2019/08/01 | 09:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الإتصالات نعيم ثجيل الربيعي، اليوم الأربعاء، انشاء مركز عمليات مشترك داخل الوزارة يعمل بنظام أربع وعشرين ساعة لمراقبة انسيابية واستقرار خدمة الانترنت .وذكر مكتبه الإعلامي في بيان وتلقته وكالة صدى, ان الربيعي “عقد اجتماعاً موسعاً مع جميع الشركات المزودة لخدمة الانترنت لمراجعة التوصيات الخاصة بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين”. واضاف ان الإجتماع ناقش محاور

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