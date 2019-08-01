2019/08/01 | 09:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، اليوم الأربعاء، ان ضرورة توحيد التشكيلات في الحشد الشعبي من الحشد العشائري وحشد المكونات وتجانسها من ناحية التجهيز والتسليح هي التي دفعتنا الى طلب مدة أقصاها شهرين لتنفيذ الأمر الديواني .وأضاف الفياض في حديث خص به وكالة الأنباء العراقية “واع” واطلعت عليه وكالة صدى , ان ما

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فالح الفياض:جميع فصائل الحشد الشعبي مشمولة بالأمر الديواني ولا نتوقع أي مخالفة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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