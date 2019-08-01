2019/08/01 | 09:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفيد خبيرة التغذية لودميلا بابيتش، بأن تناول البطيخ الأصفر له تأثيرات صحية إيجابية، فهو يحسن حالة الكلى وله مفعول مدر ما يخفف الوذمة (الورم الناتج عن تراكم السوائل في الجسم).وتشير الخبيرة، إلى أن البطيخ يغذي الخلايا بالرطوبة اللازمة والعناصر المعدنية المفيدة، إضافة إلى أنه مدر خفيف للبول، ما يساعد على إخراج السوائل الزائدة من

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فوائد البطيخ الأصفر وكالة صدى الاعلام للانباء.

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