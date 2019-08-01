من المنطقة الآمنة إلى كوريدور السلام!

2019/08/01 | 09:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الوقت الذي ما زال فيه موضوع الإجراءات الجديدة المتشددة بشأن اللاجئين السوريين في تركيا يتفاعل في الرأي العام، التركي والسوري على

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