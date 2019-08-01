الخدمات النيابية: امانة بغداد لم تدرج اراضي 2و3 على 10 ضمن خطتها الخدمية

2019/08/01 | 09:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكدت لجنة الخدمات النيابية، الخميس، ان امانة بغداد لم تدرج اراضي 2و3 على 10 ضمن خطتها الخدمية لادخال البنى التحتية الى تلك الاراضي، لافتاً الى ان البرنامج الحكومي ينص على ايصال الخدمات الى الاراضي قبل الشروع بمرحلة البناء من اجل تسهيل عملية مهمة انشاء الدور داخلها.وقال عضو اللجنة جاسم البخاتي في تصريح لـ […]

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