طالبة بريطانية تفتح باب الطائرة وتسقط إلى حتفها في مدغشقر

2019/08/01 | 09:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقيت طالبة بريطانية بجامعة كامبريدج مصرعها في مدغشقر بعد سقوطها من الطائرة،وفق ما ذكرت صحيفة الغارديان.

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