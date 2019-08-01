وزير التخطيط: مجلس ادارة القطاع الخاص سيشارك في صنع وتوجيه القرارات والسياسات الاقتصادية

2019/08/01 | 09:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير التخطيط الدكتور نوري صباح الدليمي ،أن تشكيل المجلس الأعلى للقطاع الخاص، سيعزز من تطوير ونمو الاقتصاد الوطني لانه سيشارك في صنع وتوجيه القرارات والسياسات الاقتصادية.

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