2019/08/01 | 09:16

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هزة ارضية تضرب مدينة عراقية محاذية للحدود الايرانية

اعلنت الهيئة العامة للنواء الجوية والرصد الزلزالي يوم الخميس عن

تسجيلها هزة ارضية خفيفة في قضاء مندلي المحاذي للحدود الايرانية.

وذكرت الهيئة في بيان اليوم ان مراصدها سجلت حدوث هزة ارضية مساء

امس الاربعاء في الساعة 11:23:13 في التوقيت المحلي مندلي/ ديالى

حيث تبعد (4 كم) شمال القضاء المذكور.

واضاف البيان ان قوة الهزة قد بلغت 3,5 على مقياس رختر، ولم ترد

انباء حول حصول اضرار

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