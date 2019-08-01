2019/08/01 | 09:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سلطت صحيفة آس الإسبانية على التحاق كاسيميرو نجم خط وسط فريق نادي ريال مدريد الإسباني بتدريبات الفريق، قبل أسبوع من نهاية إجازته الصيفية، عقب نهاية منافسات كوبا أمريكا 2019.وشارك اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً في كوبا أمريكا، التي احتضنتها البرازيل هذا الصيف، وتوج السليساو مع المدير الفني الكفء، تيتي بلقبها بعد التفوق على منتخب

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كاسيميرو ينهي إجازته مبكراً ويعود إلى تدريبات ريال مدريد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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