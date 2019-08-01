عن أي استجواب تتحدثون؟

2019/08/01 | 09:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتحدث برلمانيون هذه الايام عن قرب استجواب عدد من الوزراء بدعوى اخفاقهم في اداء المسؤوليات المناطة بهم..وفي الوقت الذي نؤكد احترامنا لهذه الدعوات وتقديرنا لكل مسعى من شأنه استجواب الوزراء ومساءلتهم جراء اخفاقهم وفشلهم ولكن شريطة ان يكون هذا الاستجواب صادقاً وبعيداً عن التسقيط والابتزاز والضحك على الذقون وادخالنا في دوامة تنتهي عادة بمسرحية […]

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