النفط النيابية: كردستان تسيطر على احد حقول كركوك وغموض يكتنف الموضوع

2019/08/01 | 09:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..بينت لجنة النفط النيابية، الخميس، ان سلطات الاقليم تسيطر على احد الحقول النفطية في كركوك، لافتة الى ان هناك غموض وعدم وجود لاي معلومات حول مايجري في هذا الحقل او الشركات التي تستثمر داخله، مؤكدة انتاجه 150 الف برميل نفط.وقال عضو اللجنة همام التميمي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “كركوك لديها ثلاث مواقع […]

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