ايران تبيع اول شحنة تصديرية للبنزين

2019/08/01 | 09:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {اقتصادية: الفرات نيوز} أعلن مصدر مطلع عن بيع اول شحنة تصديرية للبنزين عبر بورصة الطاقة المحلية، بحجم 3 الاف طن من أصل 10 الاف طن تم عرضها بالبورصة الاربعاء.

واوضح المصدر أن البنزين 91 أوكتان من مصفاة "ستارة خليج فارس" التكريرية تم عرضه بالسوق التصديرية للبورصة بسعر اساس 581 دولارا للطن.واشار الى أن مقصد الشحنة افغانستان وهي الاولى في تاريخ ايران بعد تحقيقها الاكتفاء الذاتي بانتاج البنزين.وبيّن المصدر أن الشركة الوطنية الايرانية للتكرير وتوزيع المشتقات النفطية، ستطرح بالبورصة 10 الاف طن بنزين اوكتان 91 بسعر اساس 581 دولارا للطن الاحد المقبل.انتهى

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