كشف 13 ملف فساد في نينوى ومنع مسؤولين من السفر

2019/08/01 | 09:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشف مسؤول في ديوان محافظة نينوى إن الفترة المقبلة تمهد لفتح 13 ملف فساد في عدة قطاعات كبدت البلاد نحو 100 مليار دينار {84 مليون دولار تقريباً} بأقل من عامين.

وأشار المسؤول الذي رفض الكشف عن أسمه في تصريح صحفي إلى أن "قسماً من المسؤولين السابقين في المحافظة منعوا فعلاً من مغادرة البلاد، وآخرين يخضعون للاستجواب".ولفت الى أن "هيئة النزاهة ومكاتب المفتش العام بوزارة الداخلية تشارك التحقيق في عدة قضايا فساد داخل الموصل، "وهناك تورط لمسؤولين وسياسيين في بعض تلك الملفات"، موضحاً أن ملف النازحين وتأهيل البنى التحتية ورفع مخلفات الحرب، أبرز ما ضربه الفساد في المدينة التي تعاني من ارتفاع كبير في معدلات الفقر والبطالة.وقال عضو مجلس الموصل أحمد العمري في تصريح صحفي إن قضية الفساد المالي في المحافظة، وتحديدا في ملفات النازحين، زادت خلال الفترة التي سبقت تحرير المدينة من قبضة داعش وبعدها، والمحافظ السابق نوفل العاكوب يتحمل مسؤولية ذلك".وبين، أن "الاختلاس من أموال النازحين أمر مخجل وجريمة مضاعفة يجب أن يتعامل معها القضاء بسرعة"، وفقا لقوله.واعتبر أن "الفساد في ملف النازحين كان سبباً في تسجيل وفيات كثيرة وزيادة معاناة السكان الفارين من مناطق الصراع في السنوات الماضية".وكانت هيئة النزاهة، كشفت الثلاثاء الماضي عن قضية فساد جديدة بقيمة تتجاوز 11 مليار دينار {نحو 9.5 ملايين دولار} تتعلق بملف النازحين العراقيين بمحافظة نينوى يتورط فيها موظفون ومسؤولون محليون في مدينة الموصل.انتهى

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