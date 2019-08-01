قيادي تركماني: تناغم الحكومة مع الكرد سيعقبه انفجار الشارع

2019/08/01 | 09:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد النائب السابق والقيادي التركماني جاسم محمد جعفر، الخميس، ان التناغم مابين الحكومة والاكراد سيعقبه انفجار للشارع العراقي بعد الامتيازات التي حصل عليها الاكراد من الحكومة، لافتاً إلى أن الإقليم يحصل شهريا على 700 مليار دينار اضافة الى 1.5 مليار دولار من مبيعات النفط.وقال جعفر في تصريح لـ /المعلومة/، إن “هناك توجه دولي […]

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