2019/08/01 | 09:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن فريق من العلماء الأمريكيين والإسبان من استنساخ جنين حي من خلايا جمعوها من القردة والبشر.وتبعا لصحيفة Pais فإن التجارب التي جرت لإنتاج هذا الكائن حصلت في أحد المختبرات في الصين، وشارك فيها ممثلون من جامعة سان أنطونيو الكاثوليكية، وعلماء من معهد salk الأمريكي للبحوث البيولوجية، بقيادة الإسباني خوان كارلوس إيزبيسوا.وخلال التجارب قام

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العلماء ينتجون جنينا هجينا من القردة والبشر وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العلماء ينتجون جنينا هجينا من القردة والبشر) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العلماء ينتجون جنينا هجينا من القردة والبشر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).