2019/08/01 | 09:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ، الخميس، عن فتح ﺑــﺎب اﻻﻋــﺘــﺮاض اﻋــﺘــﺒــﺎرا ﻣــﻦ اﻟــﻴــﻮم ولمدة 51 ﻳــﻮﻣــﺎ، ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟــﺴــﺎدس اﻻﻋـــﺪادي ﻟﻠﺪور اﻻول ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ 2018-2019.وﻗﺎل ﻣﻌﺎون ﻣﺪﻳــﺮ اﻟــــﺘــــﻘــــﻮﻳــــﻢ واﻻﻣــﺘــﺤــﺎﻧــﺎت ﺑـــﺎﻟـــﻮزارة ﻧﻌﻤﺔ ﺣﺮﺑﻲ لصحيفة الصباح الرسمية، ان ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻪ “ﻓﺘﺤﺖ ﺑــﺎب اﻻﻋــﺘــﺮاض ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺴﺎدس اﻻﻋــﺪادي اﻟــﺪور اﻻول ﻟــﺘــﺴــﺘــﻤــﺮ لمدة 15 يوما ابتداء ﻣــﻦ اﻟﻴﻮم اﻟﺨﻤﻴﺲ، ﻟﻴﺘﺴﻨﻰ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة التربية:الاعتراض على نتائج السادس تستمر لمدة 15 يوما وكالة صدى الاعلام للانباء.

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