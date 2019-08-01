2019/08/01 | 09:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أهم العناوين الإخبارية العراقية والعربية والدولية في بانوراما اليوم الذي يعرض على قناة النعيم الفضائية: إطلاق أكبر أربعة مشاريع للمجاري في العاصمة.الكاظمية المقدسة تستعد لإحياء ذكرى شهادة الإمام الجواد عليه لسلام.وصول أكثر من مليون حاج من مختلف بقاع العالم إلى الديار المقدسة.تحذر للمراهقين من هدر أوقاتهم في تصفح الانترنت والنتيجة الاكتئاب.دعوات …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بانوراما اليوم 31 – 7 – 2019 النعيم نيوز.

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