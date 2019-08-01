مصرف الرافدين يحذر من سلفة 25 مليون

2019/08/01 | 09:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مصرف الرافدين ان التقديم على سلفة 25 مليون دينار لموظفي الدولة الموطنة رواتبهم لدى المصرف يكون عن طريق فروع المصرف حصراً.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان صحفي، اليوم الخميس، ان "هناك بعض الجهات تدعي منحها السلف للموظفين"، مبينا انه "الجهة الوحيدة المخولة في منح تلك السلف هي فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات وفق الضوابط والشروط القانونية".

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