الرافدين يؤكد: سلف الموظفين من فروع المصرف حصراً

2019/08/01 | 09:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبارحذر مصرف الرافدين، اليوم الخميس، من بعض الجهات التي تدعي منحها السلف للموظفين.

وأكد المصرف في بيان اطلعت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه، ان "التقديم على سلفة 25 مليون دينار لموظفي الدولة، الموطنة رواتبهم لدى المصرف يكون عن طريق فروع المصرف حصراً".

وأضاف، ان "هناك بعض الجهات تدعي منحها السلف للموظفين" مشيراً الى ان "الجهة الوحيدة المخولة في منح تلك السلف هي فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات وفق الضوابط والشروط القانونية".انتهى/س

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