انتقادات سيبرانية غاضبة من حفل افتتاح بطولة غرب اسيا

2019/08/01 | 09:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبر النشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي عن الغضب و استنكارهم لطريقة افتتاح بطولة غرب اسيا لعام 2019 في ملعب كربلاء وقال الناشطون ان ما جرى في حفل ا...

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