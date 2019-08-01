آب.. يقتحم أجواء العراق بقسوة: ذي قار في الصدارة وهذا موعد انتهاء الصيف

2019/08/01 | 09:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

قال المتنبئ الجوي واثق السلامي، إنه من الناحية المناخية فالعراق تفصله مدة 37 يوماً عن بداية فصل الخريف، فيما أشار إلى أن

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