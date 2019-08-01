2019/08/01 | 09:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلنت أمانة بغداد عن إطلاق حملة لإزالة التجاوزات الجسيمة شرقي بغداد.

وقال بيان للامانة، تلقته، العهد نيوز، اليوم الخميس، ان "ملاكات في بلدية الغدير

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