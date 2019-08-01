ألمانيا: لن نشارك في العملية الأمريكية لتأمين الملاحة في مضيق هرمز

2019/08/01 | 09:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، أن بلاده لن تشارك في المبادرة الأمريكية لإطلاق عملية بحرية لتأمين الملاحة في مضيق هرمز، مؤكداً ضرورة التركيز على تفادي التصعيد في المنطقة.وقال ماس، في تصريح أدلى به، يوم الأربعاء، خلال توجهه إلى العاصمة البولندية وارسو: “علينا تفادي أي تصعيد لاحق في مضيق هرمز، وهذا ما تمثل به …

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