2019/08/01 | 09:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن إيليا غوميرانوف الخبير الروسي بعلم الحشرات في متحف علم الحيوان، أنه لا يوجد أي شيء غير اعتيادي في ظهور الصراصير الأمريكية في مدينة سوتشي.يأتي ذلك بعد أن أعن ممثل متنزه سوتشي الوطني عن ظهور صراصير عملاقة- صراصير أمريكية طائرة، في شوارع المدينة.وقد علق الخبير غوميرانوف على الخبر بقوله “لا يوجد شيء غير

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لا شيء يدعو للاستغراب من ظهور صراصير ضخمة في سوتشي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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