2019/08/01 | 09:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سلاح الجو المسير اليمني يستهدف عرضا عسكريا سعوديا في عدن هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المعلومة الإلكتروني بتاريخ: 2019/08/01 | 09:54.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المعلومة.

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