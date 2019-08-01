المحمدي يعلن تشكيل لجنة للمغيبين ويؤكد بدء الإعمار في الانبار

2019/08/01 | 09:56

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بغداد:سومر نيوز

أكد النائب عن محافظة الانبار يحيى المحمدي، أن المحافظة مستقرة بشكل ملحوظ وتشهد حركة اعمار وبناء.

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