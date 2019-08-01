“بالصور”.. كسروا طوارئ مستشفى بابل وضربوا الاطباء بسبب وفاة والدهم!!

2019/08/01 | 09:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بابل: يس عراق بعد وفاة شخص في ردهة الطوارئ، قام اهل المتوفي بتكسير الطوارئ و ضرب الكادر الطبي، في حادثة باتت شائعة في كثير من المستشفيات.

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