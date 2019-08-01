“بالصور”.. هيئة تطوير مكة المكرمة: التخلص من  العشوائيات هدفنا الأسمى

2019/08/01 | 09:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اعلنت هيئة تطوير مكة المكرمة ،اليوم الخميس، عن سعيها بالتعاون مع بعض الشركات السعودية للتنمية والتطوير العمراني، التخلص من العشوائيات والمناطق غير المنظمة تماما خاصة في مكة المكرمة .وتتولى هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة وأمانة العاصمة المقدسة تطوير مشروع منطقة النكاسة وهو المشروع الذي يعد عامل مهم في تطوير مكة المكرمة […]

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