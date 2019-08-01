بهجوم مسلح.. مقتل 5 افراد من عائلة واحدة في البصرة

2019/08/01 | 09:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، الخميس، بمقتل خمسة افراد من اسرة واحدة بهجوم مسلح شمال البصرة.

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