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استشهاد واصابة 3 من عناصر الاسايش بنيران داعش بين ديالى والسليمانية


استشهاد واصابة 3 من عناصر الاسايش بنيران داعش بين ديالى والسليمانية
2019/08/01 | 09:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اكد مصدر محلي، الخميس، باستشهاد واصابة 3 من عناصر الاسايش بهجوم لداعش بين ديالى والسليمانية.

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