استشهاد واصابة 3 من عناصر الاسايش بنيران داعش بين ديالى والسليمانية

2019/08/01 | 09:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مصدر محلي، الخميس، باستشهاد واصابة 3 من عناصر الاسايش بهجوم لداعش بين ديالى والسليمانية.

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