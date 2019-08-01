طهران: واشنطن تخشى مهارات ظريف في المفاوضات

2019/08/01 | 09:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..اعتبر متحدث باسم الخارجية الايرانية، الخميس، أن الاميركيين يخشون بشدة منطق ظريف ومهارته في المفاوضات.وقال عباس موسوي، في تغريدة كتبها عبر تويتر، اليوم، تعليقا على قرار وزارة الخزانة الاميركية فرض الحظر على وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، إن ذروة تناقضات وحماقة قادة اميركا هي انهم كانوا يعتبرون ظريف بانه لا دور […]

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