2019/08/01 | 09:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مرکز “تينيسي” الإسلامي (Islamic Center of Tennessee) في أمريكا عن فتح أبوابه أمام غيرالمسلمين وذلك من أجل تصحيح الصورة السائدة لدي المواطن الأمريکي عن الإسلام والمسلمين.وتهدف المبادرة الي تعزيز المعرفة بالإسلام بعد التغريدات والخطابات العنصرية التي أطلقها الرئيس الأمريکي “دونالد ترامب”.هذا وهاجم الرئيس ترامب 4 نائبات في الکونغرس إثنان منهن مسلمات وطالبهن …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المرکز الإسلامي في مدينة “أنتياك” بولاية تينيسي الأمريکية يفتح أبوابه لغير المسلمين.



النعيم نيوز.

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