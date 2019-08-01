2019/08/01 | 09:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشر تحذير صارخ لمستخدمي “واتس آب” من عملية احتيال جديدة تقدم بيانات إنترنت مجانية، وفقا للتقارير.وحذر الخبراء من النقر على رابط مرفق في رسالة من “واتس آب”، تعرض تقديم 1000 غيغابايت من بيانات الإنترنت مجانا.ويقول الباحثون في شركة الأمن السيبراني ESET، إنها عملية احتيال جديدة تهدف إلى خداع المستخدمين.ويقترح المحتالون تقديم البيانات

هناك تفاصيل اخرى بخصوص واتس آب تحذير صارخ من النقر على رسالة خادعة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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