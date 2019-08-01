2019/08/01 | 09:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC أكدت عضو لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف، أن الموازنة المالية للبلاد “زُورت”وأضيفت عليها بنود تتعلق بإقليم كردستان.وقالت نصيف في حديث متلفز لـ”قناة دجلة” ، إن “رئيس ديوان الرقابة المالية أقر بمنعه من تدقيق اعداد موظفي الاقليم”.واشار الى ان “جميع التحويلات المالية الى كردستان تمت بموافقة رئيس الوزراء عادل […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص النزاهة النيابية: الموازنة “زورت” وتحويلات الأموال تتم بموافقة عبد المهدي المركز الخبري الوطني.

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