محمد الحلبوسي يستقبل شيوخ عشائر الدليم وعددا من مثقفي محافظة صلاح الدين

2019/08/01 | 10:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

إستقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي شيوخ عشائر الدليم ووجهاءها، وعددا من الأكاديميين والمثقفين الشباب في محافظة صلاح الدين.

وقال الحلبوسي خلال اللقاء أن معاناة الشعب مستمرة في كل مدن العراق بسبب النقص في الخدمات، وخاصة المدن المحررة التي تعرضت إلى ضرر أكبر، بسبب الحرب ضد تنظيم داعش، وإن من مسؤولية الدولة ومؤسساتها تقديم العون لأهلها، وإنصاف المظلومين وحمايتهم، ووضع معالجة سريعة لضمان عودة المهجرين والنازحين إلى ديارهم.

دعا رئيس مجلس النواب شوخ عشائر ووجهاء محافظة صلاح الدين الى اعادة بناء الثقة مع مؤسسات الدولة وأجهزتها الأمنية، وتمتين النسيج المجتمعي الذي سيخلق فرصا كبيرة للامن ويقلل من الخروقات، مشيرا الى اهمية ان تعمل الحكومات المحلية بمسؤولية اكبر في تقديم الخدمات للمواطنين وتغليب الواجبات على الحقوق لضمان بناء المدن المدمرة.

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