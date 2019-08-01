2019/08/01 | 10:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت دوقة ساسيكس عن خططها لإطلاق خط ملابس للنساء في الخريف المقبل للمساعدة في الأعمال الخيرية.وأعلنت ميغان ماركل عن هذه الخطط في الإصدار الجديد من مجلة Vogue في النسخة البريطانية، وسيتم إطلاق المجموعة بالتعاون مع Marks and Spencer وJigsaw وJohn Lewis & Partners وصديقة ميغان المصممة ميشا نونو، في وقت لاحق من هذا العام،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ميغان ماركل تطلق مجموعتها الخاصة لملابس النساء في الخريف لهدف نبيل وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ميغان ماركل تطلق مجموعتها الخاصة لملابس النساء في الخريف لهدف نبيل) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ميغان ماركل تطلق مجموعتها الخاصة لملابس النساء في الخريف لهدف نبيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).