/بدر نيوز/ تنشر قبول الطالب وشروط القبول في الجامعات للعام المقبل

2019/08/01 | 10:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد … أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن دليل إجراءات شؤون الطلبة وضوابط القبول وشروطة للسنة الدراسية 2019 – 2020.ودعا وزير التعليم العالي ووزير التربية وكالة قصي السهيل في بيان تلقت وكالة /بدر نيوز/ نسخة منه “الطلبة من خريجي الفرعين الاحيائي والتطبيقي والفرع الأدبي وخريجي الدراسة المهنية إلى قراءة الدليل والتعرف […]

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