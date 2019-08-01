واشنطن تمنح البرازيل صفة “حليف عسكري رئيسي”

2019/08/01 | 10:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أضفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على البرازيل صفة الحليف العسكري الرئيسي للولايات المتحدة، ما سيسهل شراء برازيليا أسلحة أمريكية متطورة ويمكنها من الاعتماد عسكريا على واشنطن.وكتب ترامب في مذكرة إلى وزارة الخارجية الأمريكية الأربعاء، أنه يمنح جمهورية البرازيل الاتحادية مكانة “حليف عسكري رئيسي للولايات المتحدة من خارج الناتو”.وتتمتّع 17 […]

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