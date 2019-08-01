هذه هي الجهة الوحيدة المناحة لسلفة 25 مليون دينار لموظفي الدولة

2019/08/01 | 10:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اكد مصرف الرافدين ان التقديم على سلفة 25 مليون دينار لموظفي الدولة الموطنة رواتبهم لدى المصرف يكون عن طريق فروع المصرف حصرا .وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان اليوم ان هناك بعض الجهات تدعي منحها السلف للموظفين.

واشار البيان الى ان الجهة الوحيدة المخولة في منح تلك السلف هي فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات وفق الضوابط والشروط القانونية.

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