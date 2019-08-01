2019/08/01 | 10:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن بوريس شوستوف، المدير العلمي لمعهد الفلك التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أن زهاء 100 طن من الغبار الفضائي والنيازك تسقط يوميا على الأرض.وقال شوستوف، نعمل في روسيا حاليا على وضع مشروع برنامج وطني لدراسة مشكلات وطرق مواجهة التهديدات الفضائية، مثل خطورة الكويكبات والمذنبات والنفايات الفضائية.الهدف من البرنامج تعزيز دور روسيا الدولي في الحماية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حجم النفايات الفضائية الذي يسقط على الأرض يوميا وكالة صدى الاعلام للانباء.

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