محافظ كربلاء يعلق على ماحصل في ملعب المدينة+وثيقة

2019/08/01 | 10:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت محافظة كربلاء اليوم الخميس، بيانا بشأن برنامج افتتاح بطولة غرب اسيا الذي اقيم بالمحافظة....

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