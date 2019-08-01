2019/08/01 | 10:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC أكد النائب عن محافظة الانبار يحيى المحمدي، أن المحافظة مستقرة بشكل ملحوظ وتشهد حركة اعمار وبناء.وقال المحمدي في مقابلة مع قناة دجلة الفضائية تابعها المركز الخبري الوطني NNC، إن “اللجنة القانونية في البرلمان تعمل على حسم ملف التعويضات”.وتابع “طالبنا الحكومة بالكشف عن مصير المختطفين والمغيبين وشكلنا لجنة لمتابعة […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص المحمدي يعلن تشكيل لجنة للمغيبين ويؤكد بدء الإعمار في الانبار المركز الخبري الوطني.

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